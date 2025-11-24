Экс-советнику главы Челябинска Петру Конареву продлили срок в СИЗО

Челябинский областной суд продлил срок содержания под стражей экс-советнику главы муниципального центра Петру Конареву, а также бывшим топ-менеджерам МКУ «Городская среда» Сергею Любимову и Вадиму Левченко. Они пробудут в СИЗО до 14 февраля 2026 года, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Адвокаты подсудимых просили суд отпустить их под залог, отправить под домашний арест или запретить определенные действия. Однако их ходатайства были отклонены.

Петра Конарева задержали в сентябре 2022 года. Его обвиняют в 44 эпизодах получения взятки, в том числе в составе организованной группы и в крупном размере. По версии следствия, в 2019-2021 годы Петр Конарев вместе с должностными лицами муниципального учреждения «Городская среда» брал через посредников деньги за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконно размещенных в Челябинске нестационарных торговых объектов.

Сергей Любимов и Вадим Левченко ранее работали заместителями директора МКУ «Городская среда». Следствие также обвиняет их в 44 эпизодах получения взяток в 2020-2021 годах за аналогичные действия.

Фигурантом уголовного дела по обвинению в посредничестве также является Артем Кочедыков. Ранее в качестве меры пресечения ему назначали запрет определенных действий. Его адвокат не смогла добиться послабления в части использования средств связи и интернета.

Бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев в апреле 2024 года был осужден за получение 44 взяток от владельцев киосков. Ему назначили семь лет и шесть месяцев условного лишения свободы.