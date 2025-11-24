«Россети Урал» взыскали с оператора связи задолженность за установку оптиковолоконной сети

Пермский филиал «Россети Урал» в досудебном порядке урегулировал спор о взыскании задолженности с ООО «НПО “Импульс”» за оказанные услуги по размещению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи. Как сообщает пресс-служба энергокомпании, задолженность составила почти 3,5 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В «Пермэнерго» отметили, что изначально добиться от оператора связи оплаты долга в добровольном порядке не удалось. В связи с этим энергетики обратились с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Пермского края. «Не дожидаясь судебного решения, ответчик добровольно выплатил всю сумму долга. Дело было прекращено»,— отметили в пресс-службе компании.

Там добавили также, что монтаж оборудования сторонних лиц на энергообъектах строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Самовольно размещенное оборудование связи негативно отражается на безопасности электроснабжения и затрудняет обслуживание ЛЭП.

Согласно Rusprofile, в Перми зарегистрировано одно ООО «Научно-производственное объединение “Импульс”», ведущее деятельность в области связи на базе проводных технологий. Учредителем компании является Георгий Тирон. В прошлом году ООО показало чистый убыток в размере 1,5 млн руб., выручку — 157 млн руб.