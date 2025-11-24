В Татарстане за месяц вырос срок потребкредитов

За месяц средний срок потребительских кредитов в Татарстане увеличился на 0,3%. В октябре он составлял 2,53 года, в сентябре — 2,52 года, следует из данных, опубликованных «Национальным бюро кредитных историй» (НБКИ).

По этому показателю республика заняла второе место в стране, уступив только Санкт-Петербургу, где срок сократился на 10,5%, с 2,93 до 2,63 года. Третью строчку занимает Новосибирская область: показатель уменьшился с 2,63 до 2,51 года (-4,4%).

В целом по России средний срок потребкредитов в октябре составил 2,3 года, снизившись на 3,5% относительно сентября (2,4 года). Длительность кредитов второй месяц подряд сокращается после летнего пика.

Анна Кайдалова