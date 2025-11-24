РАН: слово «жопа» не под запретом

Список нецензурных слов не изменился после выхода Толкового словаря государственного языка РФ, созданного сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Информация о том, что в русском языке стало 14 матерных корней вместо четырех не соответствует действительности. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов в Telegram-канале.

24 ноября СМИ со ссылкой на вышедший в апреле 2025 года Толковый словарь сообщили, что в нем содержится новый перечень из 14 корней, слова с которыми относятся к «нецензурной брани». В частности, к таким словам, как писали журналисты, словарь относит слово «жопа».

«Список нецензурных слов не меняется после выхода этого словаря и состоит все из тех же хорошо знакомых корней, а остальные перечисленные в новом словаре единицы не являются табуированными. Так что ''жопа'' — не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная»,— поясняет господин Пахомов.

Сейчас в России к нецензурным словам относятся производные только четырех корней, т.е. производные от слов, начинающихся на «х», «п», «е», «б».

Полина Мотызлевская