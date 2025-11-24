Концерн «Калашников» разработал аптечку для первой помощи в приграничных регионах

Концерн «Калашников» представил новую аптечку для оказания первой помощи в организациях приграничных регионов и новых территориях России. Как сообщает пресс-служба предприятия, аптечка предназначена для гражданских лиц, попавших в зону обстрела или поражения взрывных устройств.

«Благодаря ей можно купировать сильное кровотечение, восстановить дыхание и стабилизировать состояние пострадавших в ожидании приезда скорой помощи»,— говорится в сообщении.

Ярко-оранжевый кейс укомплектован современными гемостатическими средствами, противоожоговыми повязками, окклюзионными наклейками, назофарингеальными трубками, иммобилизационными шинами, грелками и бинтами. Отмечается, что аптечка соответствует Приказу Минздрава РФ от 15.12.2020 № 1331Н.

Анастасия Лопатина