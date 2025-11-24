Суд огласил приговор директору котовского подразделения Волгоградавтодора

Котовский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении директора территориального подразделения ГБУ «Волгоградавтодор» Сергея Лопатина по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в ноябре 2022 года администрация Котово заключила с ГБУ «Волгоградавтодор» муниципальный контракт стоимостью более 30 млн руб., в рамках которого предстояло капитально отремонтировать автодорогу на улице Дачной. В конце декабря того же года Сергей Лопатин подписал и передал администрации Котово акт о приемке выполненных работ с завышением их фактического объема. Он знал, что они выполнены некачественно. Из-за этого почти сразу дорожное покрытие начало разрушаться.

Администрация городского поселения оплатила работы в полном объеме. Специалисты оценили ущерб на сумму свыше 8 млн руб.

Сергей Лопатин не признал свою вину. По решению суда он получил 1,5 года исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. В законную силу приговор не вступил.

Ранее суд огласил приговор в отношении бывшего главы Котово Сергея Лесниченко по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) — 2,5 года исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено в течение года и четырех месяцев занимать определенные должности.

Павел Фролов