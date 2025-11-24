В Челябинске запустят чат-бот для жалоб на рекламу наркошопов

В ближайшее время администрация Челябинска планирует запустить чат-бот для жалоб на рекламу магазинов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

За прошлую неделю сотрудники администрации обнаружили в городе 23 рекламы наркошопов. Глава Челябинска Алексей Лошкин отметил, что для эффективного результата необходимо избавляться от каждой надписи. Мэр поручил в том числе привлекать управляющие компании, которые способны быстрее заметить незаконную рекламу. Жителям до запуска бота рекомендуют направлять жалобы в управление по контролю за благоустройством территории города.

Виталина Ярховска