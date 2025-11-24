Спустя три месяца почтовые отделения Оренбуржья снова принимают отправления в США

Почтовые отделения Оренбургской области возобновили прием отправлений в США, который был приостановлен три месяца назад из-за отмены беспошлинного режима. Об этом сообщает пресс-служба УФПС Оренбургской области АО «Почта России».

Почтовые отправления принимаются в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Оренбуржцы могут отправлять в США подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений.

В пресс-службе отмечают, что с 26 августа 2025 года «Почта России» временно приостанавливала прием отправлений в США из-за отсутствия возможности осуществлять доставку по этому маршруту. Причиной стало приостановление беспошлинного режима для почтовых отправлений с товарами из всех стран в связи с соответствующим указом правительства США.

Руфия Кутляева