Жителя Башкирии подозревают в поджоге дома, в котором находились четверо детей

Вчера утром в жилом доме в деревне Самара-Ивановка произошел пожар. По данным МВД по Башкирии, в строении находились хозяйка дома и четверо ее детей в возрасте от семи до 15 лет.

В МВД полагают, что к пожару может быть причастен бывший 35-летний ранее судимый сожитель хозяйки дома. Как сообщила пресс-служба регионального министерства внутренних дел, накануне его не пустили в дом, поэтому он вернулся с канистрой бензина. Облив дверь горючим, он ее поджег.

Возгорание удалось быстро погасить.

Полицейские задержали подозреваемого.

