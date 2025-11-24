В Мензелинске ликвидировали свалку, нанесшую ущерб почве на 3,6 млн рублей

В Мензелинске устранили несанкционированную свалку площадью 6 тыс. кв. метров. Ущерб почве составил 3,6 млн руб. Об этом сообщает Министерство экологии Татарстана.

За время работ вывезены более 8,8 тыс. кубометров отходов, высажено свыше пяти тысяч саженцев, установлены камеры видеонаблюдения и предупреждающие аншлаги.

Ранее инспекторы выявили нарушение и направили исполкому района предостережение, однако ущерб почве не был возмещен. После обращения Прикамского управления в суд и последующего мирового соглашения ликвидация свалки была включена в природоохранные мероприятия за счет доходов бюджета района от экологических платежей.

Анна Кайдалова