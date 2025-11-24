На Куйбышевской железной дороге увеличились экспортные перевозки

За 10 месяцев 2025 года объем экспортных перевозок со станций Куйбышевской железной дороги в Самарской области достиг 6,2 млн т, что на 2,4% больше по сравнению с прошлым годом.

Основной вклад в рост показателей внесла расширенная география перевозок. Экспорт нефти и нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты увеличился на 32,2% и превысил 2,3 млн т, что составляет более 37% от общего объема экспортных перевозок региона. Также в Мексику отправлено свыше 1 млн т химических и минеральных удобрений.

Развитие международного транспортного коридора «Север — Юг» остается приоритетом. За девять месяцев по этому маршруту отправлено более 113 тыс. т грузов, включая зерно и продовольственные товары.

Андрей Сазонов