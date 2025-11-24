На содержание парка Лесоводов и Венского леса в Уфе направят до 50 млн рублей

Уфимское МБУ «Горзеленхоз» на аукционе 3 декабря выберет подрядчика обслуживания парка имени Лесоводов и сквера Венский лес, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 50,9 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из городского бюджета.

Услуги необходимо оказывать в течение 2026 года. Общая площадь парка Лесоводов составляет 114 га, а Венского леса — 1,7 га.

Подрядчик должен ухаживать за деревьями, газонами, кустарниками, дорожками, элементами благоустройства, лестницами и так далее, разбить цветники.

В декабре 2024 года «Горзеленоз» заключил контракт на обслуживание парка имени Лесоводов и Венского леса с предпринимателем Ларвиком Сафаряном за 50,9 млн руб.

