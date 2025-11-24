План по жилью для Новосибирской области на 2026 год остался на уровне 2025-го

План в области жилищного строительства для Новосибирской области на 2026 год утвержден в объеме 2,154 млн кв. м, как и в 2025-м. Об этом сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, подводя предварительные итоги работы отрасли за 11 месяцев.

По его данным, с января по ноябрь в области было введено в эксплуатацию 2,012 млн кв. м жилья, что позволяет говорить о том, что годовой план будет выполнен. В структуре уже введенного жилья почти 53% приходится на индивидуальное жилищное строительство, 47% — на многоквартирные дома.

«Удерживать высокие показатели ввода жилья позволяет созданный задел по строящимся многоквартирным домам, на сегодняшний день, судя по действующим разрешениям на строительство, он составляет более 4,5 млн кв. м»,— привела слова министра пресс-служба правительства региона.

В 2024 году в Новосибирской области было введено 2,63 млн кв. м жилья.

Валерий Лавский