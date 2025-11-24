Напавший с игрушечным пистолетом на студента кемеровчанин предстанет перед судом

В суд Кемерова направлено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой») в отношении 27-летнего местного жителя. В июле этого года он, угрожая предметом, похожим на пистолет, отнял у 20-летнего студента мобильный телефон, сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Кузбассу.

Как установило следствие, инцидент произошел на улице. «Угрожая пистолетом-игрушкой, фигурант стал наносить оппоненту многочисленные удары руками и ногами, требуя ценные вещи. Он забрал мобильный телефон, потребовал, чтобы потерпевший убегал, и выстрелил ему вслед»,— отметили в правоохранительном ведомстве.

Вскоре злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Обнаруженный в ходе следственных действий игрушечный пистолет полиция изъяла. Телефон стоимостью около 15 тыс. руб. стражи порядка вернули законному владельцу.

Кемеровчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

