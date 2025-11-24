обновлено 14:08
Взносы на капремонт могут вырасти в Прикамье на 6%
В Пермском крае могут увеличить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Это следует из проекта постановления краевого правительства.
Согласно документу, в 2026 году стоимость взноса на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц предлагается установить в размере 15,28 руб.— это почти на 6% больше показателя текущего года.
В случае принятия этого проекта постановление об увеличении взноса вступит в силу в течение десяти дней после официального опубликования.