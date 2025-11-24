Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Взносы на капремонт могут вырасти в Прикамье на 6%

В Пермском крае могут увеличить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Это следует из проекта постановления краевого правительства. 

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, в 2026 году стоимость взноса на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц предлагается установить в размере 15,28 руб.— это почти на 6% больше показателя текущего года. 

В случае принятия этого проекта постановление об увеличении взноса вступит в силу в течение десяти дней после официального опубликования.  