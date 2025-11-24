В Екатеринбурге оштрафовали двоих мужчин за стрельбу на свадьбе

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал двоих местных жителей на 480 тыс. руб. каждого за стрельбу в воздух на свадьбе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, группой лиц, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел 14 апреля 2025 года во дворе дома на улице Маяковского. Осужденные, 1999 и 2003 годов рождения, выстрелили из охолощенного и сигнального пистолетов. В ходе следствия выяснилось, что в доме проживала невеста одного из фигурантов. «Жених и его друг своими действиями создали угрозу гражданам, находящимся вблизи дома по ул. Маяковского в г. Екатеринбурге, которые испытали чувство беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье»,— говорится в сообщении. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях, что привлекло внимание общественности.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, одного из задержанных ранее привлекали к ответственности за вымогательство и кражу.«Один из "стволов", фигурирующий в этой истории, полицейские изъяли, его принес адвокат подозреваемого. Пистолет "В1 Курс" (Беретта 10ТК) не боевой, охолощенный, его дуло запаяно. Он был приобщен к собранным материалам»,— отметил полковник Горелых.

Полина Бабинцева