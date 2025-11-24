Полиция остановила «Ниву» выстрелами в колеса после погони в Ленобласти

Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобиля ВАЗ 2121 «Нива», водитель которого пытался скрыться от преследования на трассе «Вологда — «Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленинградской области. Автомобиль доставили на спецстоянку, при применении оружия никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября на 441-м километре автодороги. Водитель не остановился для проверки документов, и полиция начала преследование с включенными спецсигналами. После предупредительного выстрела в воздух инспекторы открыли огонь по колесам авто.

За рулем «Нивы» находился 29-летний житель Пикалево, ранее лишенный водительских прав и имеющий судимость. Его привлекли к ответственности за нарушение правил подачи звуковых сигналов (ст. 12.6 КоАП РФ), управление ТС при неисправностях (ст. 12.5 КоАП РФ), управление ТС водителем, лишенным прав (ст. 12.7 КоАП РФ), выезд на полосу встречного движения (ст. 12.15 КоАП РФ) и отсутствие полиса ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ).

Артемий Чулков