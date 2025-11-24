Суд разрешил «ДомАС» продолжить строительство нового квартала у ТРК «Вива Лэнд»

Верховный суд России решил, что компания «ДомАС» продолжит строительство рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре. Суд отклонил кассационную жалобу, которая могла бы лишить компанию права на застройку.

В 2015 году «ДомАС» заключила договор с городскими властями на развитие квартала, ограниченного проспектом Кирова и улицами Вольской, Каховской и Свободы. Компания должна была расселить старые дома и снести их. Под снос также попадало здание администрации Кировского района Самары. В квартале собирались построить новые высотки, а также школу и детский сад.

Администрация Самары пыталась расторгнуть договор, утверждая, что «ДомАС» не выполнила условия. Однако в суде поддержали застройщика, указав, что городские власти не завершили необходимые процедуры по расселению жителей, что затянуло сроки проекта.

Андрей Сазонов