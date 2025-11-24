Арбитражный суд Удмуртии взыскал более 2 млн рублей с коммерческой организации

Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск прокуратуры Устиновского района Ижевска, обязав общество с ограниченной ответственностью вернуть более 2 млн руб., полученные по незаконным договорам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка прокуратуры выявила, что средняя общеобразовательная школа заключила с компанией четыре отдельных договора на выполнение работ по ремонту и монтажу автоматической пожарной сигнализации.

Организация при этом оформила каждый договор по единой форме – одинаковый срок исполнения и цена (не более 600 тыс. руб.). Это позволило заключить договоры без проведения торгов, что ограничивало конкуренцию и создавало необоснованные преимущества для конкретного подрядчика. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Анастасия Лопатина