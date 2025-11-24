Хоккейная «Лада» усилилась двумя нападающими

Хоккейный клуб «Лада» подписал односторонние контракты до конца текущего сезона с нападающими Томашем Юрчо и Тайлером Граовацем. Об этом сообщила пресс-служба клуба из Тольятти.

Томаш Юрчо ранее играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Барыс», «Авангард» и «Куньлунь Ред Стар». В 142 матчах он набрал 88 очков (35 голов и 53 передачи). Нападающий также является бронзовым призером зимней Олимпиады 2022 года в составе сборной Словакии и двукратным обладателем Кубка Колдера в Американской хоккейной лиге.

Канадец Тайлер Граовац имеет опыт выступлений в КХЛ за минское «Динамо», «Витязь», «Адмирал» и «Куньлунь Ред Стар». В 217 матчах он набрал 102 очка (45 голов и 57 передач). Также он провел 84 матча в Национальной хоккейной лиге, где заработал 15 очков (12 голов и 3 передачи).

На данный момент «Лада» набрала 21 очко в 29 матчах, занимая 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Андрей Сазонов