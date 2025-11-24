На реке Миасс в Челябинске вновь обнаружили нефтяные пятна

В Челябинске на реке Миасс обнаружили масляные пятна. На участке загрязнения установили специальные конструкции, чтобы остановить распространение нефтепродуктов на поверхности воды, сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пятно обнаружили 23 ноября. По данным фото ПСС, оно появилось на участке реки под транспортной развязкой по Братьев Кашириных. Помимо заградительных конструкций, спасатели использовали сорбент для утилизации нефтепродуктов. Сотрудники ПСС также проверили участок реки Игуменка для поиска источника выбросов.

В прошлый раз масляные пятна на поверхности Миасса дважды находили в августе этого года в районе развязки на Братьев Кашириных и Ленинградского моста. Выяснилось, что нефтрепродукты появились из подземной реки Игуменка из-за плохого содержания ливневок и обильных дождей. Сотрудники УМВД России по Челябинску возбуждали уголовное дело о загрязнении вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ).