В Екатеринбурге умер хранитель архивов Ельцин-центра Дмитрий Неустроев

Хранитель архивных фондов Ельцин-центра в Екатеринбурге, сооснователь и директор екатеринбургского независимого театра «Тут» Дмитрий Неустроев умер, сообщили в пресс-службе театра. Ему было 44 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Неустроев

Фото: Telegram-канал театра «Тут» Дмитрий Неустроев

Фото: Telegram-канал театра «Тут»

Дата и место прощания с господином Неустроевым будут объявлены позднее. «С невыносимой болью в сердце мы должны сообщить об уходе одного из основателей нашего театра, режиссера и просто отзывчивого и доброго человека Дмитрия Неустроева»,— сказано в сообщении.

Дмитрий Неустроев родился в Москве и окончил аспирантуру Московского городского педагогического университета (МГПУ) по специальности «русская литература». Он 14 лет проработал в Российском государственном архиве литературы и искусства, а в 2017 году переехал в Екатеринбург и начал работу в архиве Ельцин-центра и участвовать в театральной деятельности.

Ирина Пичурина