С предприятия взыскали 1,3 млн рублей за загрязнение воздуха в Златоусте

Тракторозаводский районный суд Челябинска взыскал с ООО «Промышленная пирометаллургия» (Челябинск) 1,3 млн руб. Это вред, причиненный окружающей среде в результате выбросов загрязняющих веществ в воздух на территории Златоуста, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

О нарушениях стало известно после проверки Челябинской природоохранной прокуратурой цеха предприятия по переработке молибденового концентрата, расположенного в Златоусте. Выяснилось, что на производстве недостаточно эффективно работает оборудование для очистки газов. Из-за этого в январе-марте 2025 года в воздух выбрасывались загрязняющие вещества с превышением нормы. По расчетам министерства экологии Челябинской области размер экологического ущерба составил 1,3 млн руб.

Прокуратура подала иск о взыскании причиненного вреда, который удовлетворили. За исполнением решения суда установлен контроль. Ранее по инициативе надзорного ведомства организации назначили штрафы за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия, сокрытие экологической информации, нарушение правил охраны воздуха и непредставление актуальных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.1, ч. 1 ст. 8.5, ч. 3 ст. 8.21, ст. 8.46 КоАП РФ).

Виталина Ярховска