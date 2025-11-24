«Молот» пополнил тренерский штаб

Виталий Атюшов стал тренером защитников пермского хоккейного клуба «Молот», сообщает пресс-служба клуба. Господин Атюшов — воспитанник пензенской школы хоккея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Молот» Фото: ХК «Молот»

Во время игровой карьеры выступал на позиции защитника. Играл в составе «Крыльев Советов», «Дизеля», «Молота-Прикамье», магнитогорского «Металлурга», казанского «Ак Барса», «Салавата Юлаева», «Атланта», «Трактора», «Амура» и «Нефтехимика».

Обладатель Кубка Шпенглера (2005) и Кубка европейских чемпионов (2008).

Неоднократно вызывался в расположение сборной России, в составе которой стал чемпионом мира в 2009 году.

Тренерскую карьеру начал в 2021 году, став тренером защитников в новосибирской «Сибири». В 2023-м перешел на аналогичную должность в хабаровский «Амур».

Сезон 2025/2026 начинал в качестве старшего тренера «Динамо Санкт-Петербург».