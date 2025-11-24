Четыре тренда, без знания которых нельзя выбрать квартиру мечты!

В поисках квартиры мечты легко утонуть в цифрах и терминах. Мы предлагаем другой путь – готовую дорожную карту, основанную на реальных ценностях и комфорте.

Сохраните чек-лист, состоящий из четырех трендов, себе в заметки, он обязательно вам пригодится при выборе своей будущей квартиры!

Застройщик PAN City Group1 работает на рынке недвижимости с 1992 года. За этот продолжительный срок тренды, безусловно, меняются, но классические ценности остаются неизменными. Основываясь на них, мы создаем свои проекты, поэтому их смело можно назвать трендовыми.

1. Тренд. Габариты имеют значение: почему помещение меньшей площади, но с «правильными габаритами», может быть более функционально, чем просто помещение большой площади?

Площадь комнаты – это лишь цифра в договоре. А вот ее пропорции (длина и ширина) – это ваша ежедневная практика жизни. Сравним две комнаты/кухни с одинаковым метражом.

Покажем важность пропорций помещения на примере. Возьмем комнату площадью 13,3 кв. м с габаритами 2,4 м в ширину и 4,9 м в длину. Из-за сильной вытянутости и малой ширины планировка оказывается ограниченной: вдоль одной стены можно разместить лишь компактный диван, а напротив – только узкую рабочую зону или телевизор, подвешенный на стену.

Для сравнения рассмотрим комнату в доме «Притяжение»2 меньшей площади – 12,6 кв. м, но с более сбалансированными пропорциями: 3,1 м в ширину и 4,1 м в длину. Благодаря удачной ширине в ней без труда помещается двуспальная кровать. Напротив у стены можно разместить тумбу с телевизором, большой шкаф для хранения вещей. При этом остается комфортный проход на балкон.

Сравните сами: практически при равной площади помещений их функционал кардинально отличается.

Вывод: выбирая квартиру, обращайте внимание не только на метраж помещений, но и на их «правильные» габариты.

2. Тренд. Квартиры евроформата, в которых кухня-гостиная – важный элемент для сплочения семьи.

В стремительном ритме жизни мы все чаще ловим себя на мысли, что время, проведенное с семьей, это ценные минуты. Работа, учеба, секции и тренировки. Приходя домой, хочется побыть в едином пространстве. Наблюдать, как дети играют в гостиной, пока готовится вкусный ужин, нарядить новогоднюю елку и накрыть большой праздничный стол!

Кухни-гостиные созданы, чтобы объединять семьи, принимать гостей и просто иметь в квартире просторное, светлое помещение – это очень по-царски или это просто мечта!

Яркий пример – квартира 65,1 кв. м

В этом пространстве кипит жизнь: вся семья в сборе, а дети экспериментируют с новыми рецептами на кухне.

3. Тренд. В санузел – без очереди. Раздельный, а лучше – два!

Утренние сборы на работу и в школу не должны напоминать полосу препятствий. Раздельный санузел – это не роскошь, а базовое условие комфорта для семьи. А два санузла – это уже уровень стратегического планирования спокойной жизни.

В квартирах дома «Притяжение» площадью от 50 кв. м вы найдете раздельные санузлы, а для более просторных квартир – и полноценную вторую ванную комнату.

Взгляните на двухкомнатную квартиру 60,5 кв. м: мы запроектировали в ней два санузла, поскольку понимаем, что здесь будет жить семья с двумя детьми. Никакой суеты.

Теперь никто не сможет нарушить ваш отдых!

4. Тренд. Гардеробная – личное пространство для вашего стиля

Это не просто шкаф, это целое пространство, где каждая вещь на своем месте, где легко собираться и приятно начинать день. Наличие отдельного помещения для хранения разгружает жилое пространство, делая его визуально чище и просторнее.

Следуя этому тренду, в доме «Притяжение» даже самые компактные квартиры предусматривают гардеробное пространство.

Например, студия 32,1 кв. м (2-я секция) или однокомнатная квартира 33,5 кв. м. В каждой из них мы предусмотрели уютную гардеробную зону.

Выбирая квартиру мечты, пользуйтесь нашим чек-листом, и тогда вы точно приобретете трендовую квартиру!

для тех, кто не готов к компромиссам, а хочет стать обладателем того, что соответствует вашим высоким требованиям, в доме «Притяжение» именно такие квартиры.

Встречайте: 2-комнатная квартира 58,4 кв. м (1-я секция) – основа комфорта.

• просторные комнаты правильных габаритов;

• удобная кухня-гостиная, в которой хватит места всей семье;

• два санузла для жизни без очередей;

• вместительная гардеробная для идеального порядка.

Ваша квартира мечты – не случайность, а результат продуманного выбора. Выбирайте планировки, которые отвечают вашим ценностям. Выбирайте дом «Притяжение».

