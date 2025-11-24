Семья Трамп потеряла $1 млрд из-за падения криптовалют

Падение рынка криптовалют привело к тому, что благосостояние семьи Трамп сократилось за последние пару месяцев на $1 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. Еще в начале сентября активы семьи президента США оценивались в $7,7 млрд, а теперь — $6,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Значительный вклад в сокращение благосостояния семьи Трамп внесла Trump Media & Technology Group, которая владеет соцсетью Truth Social. Акции компании на прошлой неделе упали до рекордно низкого уровня. И по крайней мере часть падения можно объяснить несвоевременным вложением компании в криптовалюту, полагает Bloomberg. В итоге с сентября стоимость доли президента в Trump Media сократилась примерно на $800 млн.

Криптовалютный фонд семьи Трамп World Liberty Financial также несет потери. Его фирменный токен WLFI подешевел с $0,26 в начале сентября до $0,15 к середине ноября. Портфель семьи Трамп в токенах WLFI на пике стоил почти $6 млрд, но сейчас его стоимость оценивается в $3,15 млрд. Но Bloomberg не включил токен в подсчеты потерь семьи Трамп, так как пока их нельзя продать. Соответственно, с учетом этого токена финансовые потери президента и его родственников достигли бы почти $4 млрд.

Кирилл Сарханянц