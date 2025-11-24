В Самаре продлен арест бизнесмену Никите Петухову
Генеральный директор консалтинговой компании REC Никита Петухов оставлен под стражей. Железнодорожный районный суд Самары продлил срок ареста коммерсанта до шести месяцев. Об этом сообщил источник «Ъ-Волга » в силовых структурах.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Никите Петухову вменяется мошенничество (ст. 159 УК РФ). Силовики считают, что коммерсант приобрел у департамента управления имуществом помещение по заниженной цене и причинил ущерб в несколько млн руб.
Бизнесмен находится под арестом с августа 2025 года. Адвокаты пытались оспорить это решение в областном суде, но безуспешно.