В Самарской области ликвидировали 21 несанкционированную свалку за 90 млн рублей

На территории Самарской области ликвидировали 21 несанкционированную свалку. На эти цели муниципалитет выделил более 90 млн руб. по областной госпрограмме. Об этом сообщает региональное минприроды.

По информации ведомства, свалки убрали в Тольятти, Богатовском, Большеглушицком, Красноярском и Приволжском районах. Общий объем отходов составил 124 тыс. кубометров. На 2026 год в бюджете региона предусмотрены средства на ликвидацию 18 свалок.

В этом году в регионе было объявлено 394 предостережения и выдано 17 предписаний. 32 свалки на сельскохозяйственных землях в 10 районах находятся на контроле Россельхознадзора.

Руфия Кутляева