В Неве нашли немецкую каску в состоянии сильной коррозии

Водолазы достали из участка Невы у Петропавловской крепости немецкую каску. Находка была в состоянии сильной коррозии, сообщили в пресс-службе Росгвардии по СЗФО.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Каску в ходе обследования дна Кронверкского пролива нашли водолазы специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. В ведомстве полагают, что штальхельм М40 Вермахта принесло сильное течение с мест боевых действий Великой Отечественной войны.

Сотрудник Росгвардии отметил, что каска настолько была поражена коррозией, что спустя время после подъема предмет буквально разваливался в руках.

Татьяна Титаева