Строительство общежития для березниковского политехнического колледжа оценили в 747 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право строительства общежития  для иногородних студентов Березниковского политехнического колледжа. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. 

Как указано в техническом задании, объект разместится на улице Ивана Дощеникова. Семиэтажное здание с комнатами повышенной комфортности будет рассчитано на проживание 400 учащихся. Помимо жилых комнат на каждом этаже оборудуют кухни, комнаты отдыха, доступ в интернет. В общежитии будет свой медпункт и спортивная инфраструктура. 

Подрядчик должен приступить к работам 29 декабря 2025 года, сдать объект — 28 июля 2027 года. Максимальная цена контракта составляет 747,1 млн руб. Итоги конкурса подведут 15 декабря 2025 года. 