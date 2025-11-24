Строительство общежития для березниковского политехнического колледжа оценили в 747 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право строительства общежития для иногородних студентов Березниковского политехнического колледжа. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, объект разместится на улице Ивана Дощеникова. Семиэтажное здание с комнатами повышенной комфортности будет рассчитано на проживание 400 учащихся. Помимо жилых комнат на каждом этаже оборудуют кухни, комнаты отдыха, доступ в интернет. В общежитии будет свой медпункт и спортивная инфраструктура.

Подрядчик должен приступить к работам 29 декабря 2025 года, сдать объект — 28 июля 2027 года. Максимальная цена контракта составляет 747,1 млн руб. Итоги конкурса подведут 15 декабря 2025 года.