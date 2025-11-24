«Черкизово» в третьем квартале нарастило чистую прибыль на 160%

В январе-сентябре чистая прибыль группы «Черкизово» по МСФО выросла до 23,6 млрд руб. Это на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности на сайте компании.

Выручка «Черкизово» за отчетный период выросла на 11,2%, до 210,7 млрд руб., валовая прибыль — на 18,9%, до 68,1 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 30,8%, до 39,9 млрд руб.

В компании рассказали, что в третьем квартале 2025 года баланс спроса и предложения на рынке куриного мяса начал стабилизироваться. Это вместе с ростом цен на свинину на 18,8% позволило «существенно улучшить финансовые показатели». По итогам квартала чистая прибыль «Черкизово» выросла на 160%, до 16,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 14%, до 73,8 млрд руб., валовая прибыль — на 64,6%, до 30,4 млрд руб., операционная прибыль — на 150%, до 22,5 млрд руб.

Рост выручки в «Черкизово» объяснили наращиванием производства, а также повышением цен (в среднем на 13%) во всех сегментах. По данным компании, в третьем квартале цены на куриное мясо и свинину выросли на 12,9% и 18,8% соответственно. Кроме того, «благоприятная ценовая конъюнктура» вкупе с «повышением эффективности производства и снижением цен на зерно» привели к росту скорректированной валовой прибыли.