ТГУ получит крупнейший в Сибири грант по программе «Приоритет 2030»

Томский государственный университет (ТГУ) стал единственным сибирским вузом, включенным в первую группу рейтинга программы «Приоритет-2030». Это предполагает получение гранта в размере 830 млн руб., говорится в сообщении на сайте проекта.

«Среди вузов ТГУ единственный, кто смог быстро решить срочную задачу (создание химии для микроэлектроники). Так, в сентябре 2025 года было запущено производство необходимого для микроэлектроники России вещества — дигидрата тартрата натрия. Это вещество критически важно для очистки электронных компонентов перед их интеграцией в устройства. Ранее его импорт в Российскую Федерацию был прекращен. Установка по его производству стала первой в России и сможет полностью обеспечить годовую потребность отрасли»,— рассказали в ТГУ.

Еще три вуза попали во вторую группу с суммой гранта около 400 млн руб. В их числе Томский политехнический университет, Новосибирский государственный университет и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. В группу из 52 вузов с грантами до 100 млн руб. вошли Сибирский государственный медуниверситет (Томск), Новосибирский государственный технический университет, Иркутский технический университет, Сибирский федеральный университет (Красноярск), Томский государственный архитектурно-строительный университет и Алтайский госуниверситет.

Средства грантов могут быть направлены на стимулирующие выплаты для профессорско-преподавательского состава, развитие инфраструктуры вуза, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение в вузы исследователей мирового уровня, организацию научных мероприятий.

