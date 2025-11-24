В Оренбурге задержали продавца, незаконно удерживающего в помещении сотрудников Роспотребнадзора

Следователи задержали в Оренбурге продавца магазина по обвинению в преступлении по п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, днем 19 ноября обвиняемая занималась розничной торговлей продукцией легкой промышленности в магазине своего супруга, расположенного на ул. Комсомольской. Сотрудники регионального Роспотребнадзора прибыли для проведения контрольно-надзорного мероприятия. Чтобы воспрепятствовать им, обвиняемая «закрыла ключом входную дверь магазина и заблокировала выход четверым сотрудникам организации». Она удерживала их в помещении более пяти часов.

Сотрудники ОМОНа Росгвардии по Оренбургской области и СКР пресекли действия обвиняемой. По ходатайству следователя продавцу избрана мера пресечения.

Руфия Кутляева