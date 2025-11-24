Замглавы Минобороны Анна Цивилева указала на нехватку врачей-реабилитологов

Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева указала на нехватку в системе здравоохранения врачей-реабилитологов и протезистов высокого класса. По ее словам, военное ведомства «доработает» этот вопрос совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Минздравом.

Также госпожа Цивилева сообщила, что российские производители протезов полностью закрывают все потребности в средствах технической реабидитации. «Нет вообще очередей ожидания на первичное протезирование. То есть средний срок протезирования от момента ранения до получения протеза составляет от полутора до трех месяцев, меньше просто нельзя»,— сказала замминистра на форуме «Открыто для всех» (цитата по ТАСС).

Она представила данные: за 2,5 года средства реабилитации получили 3,2 тыс. участников СВО с инвалидностью. За тот же период фонд адаптировал более 2,4 тыс. жилых помещений военнослужащих.

Полина Мотызлевская