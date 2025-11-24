Саудовская Аравия ждет притока инвесторов из России и Азии

Агенты недвижимости в Саудовской Аравии ожидают значительного притока инвестиций от состоятельных граждан из азиатских стран, пишет Nikkei. Этим летом власти Саудовской Аравии приняли закон, разрешающий иностранцам покупку недвижимости с января 2026 года. Приобретать недвижимость при этом они смогут только в отдельных регионах страны. Перечень зон с недвижимостью, доступной иностранным инвесторам, будет определен в начале 2026 года, но уже известно, что священные города Мекка и Медина будут открыты только для иностранцев-мусульман.

В интервью Nikkei агенты по недвижимости заявили, что ждут наибольшего притока инвестиций от индийцев, пакистанцев и китайцев наряду с британцами и россиянами. Они же уверены, что вступление в силу нового закона приведет к значительному росту цен на недвижимость в стране.

Кирилл Сарханянц