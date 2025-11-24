Губернатор Дона утвердил руководителей двух региональных ведомств

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил новых министров здравоохранения и физической культуры и спорта. Соответствующие указы подписаны главой региона, сообщила пресс-служба областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Министром здравоохранения области назначен Наири Варданян, который ранее работал заместителем руководителя ведомства. Господин Варданян — выпускник РГМУ, имеет экономическое образование. До работы в министерстве он руководил городской поликлиникой №1 Ростова-на-Дону и занимал руководящие должности в городском управлении здравоохранения.

Министром по физической культуре и спорту стал Алексей Обвинцев. В 1986 году он окончил Новочеркасское высшее командное училище связи, в 1992 году — Военный институт физической культуры в Санкт-Петербурге. С 2020 года он занимал пост заместителя директора департамента Минспорта России, а с 2022 года руководил Смоленским государственным университетом спорта.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что 20 октября Слюсарь провел несколько назначений, утвердив нового заместителя губернатора Олесю Старжинскую и министра имущественных и земельных отношений Кирилла Баранчука. Тогда же Варданян был назначен заместителем министра здравоохранения с исполнением обязанностей главы ведомства.

Валентина Любашенко