Полиция проводит проверку по ДТП с двумя погибшими под Пензой

В Городищенском районе Пензенской области в ДТП погибли два человека. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Согласно предварительным сведениям, участниками дорожной аварии ночью накануне, 23 ноября, стали «ГАЗ», «Газ Next» и Daf с полуприцепом. За рулем первого транспортного средства находился 20-летний мужчина, второго — 45-летний мужчина, третьего — 48-летний водитель.

Столкновение произошло на 698 км автодороги М5 «Урал». Автомобили «ГАЗ» и «Газ Next» в результате сильного удара загорелись, их водители погибли.

Павел Фролов