В Финляндии предложили ввести для россиян новые ограничения на покупку квартир

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что разрешение на покупку квартир россиянами через приобретение акций жилищных компаний следует пересмотреть. Частичный запрет на сделки с недвижимостью для граждан России и Белоруссии в Финляндии действует с 15 июля.

В интервью финскому Yle господин Хяккянен отметил, что хотя отдельные квартиры не представляют такой же опасности, как земельные участки, этот вопрос требует внимания. По его словам, ситуация, когда значительная доля акций жилищной компании в отдаленном районе оказывается в руках «враждебно настроенного субъекта», может создать внезапную угрозу безопасности. Министр обороны подчеркнул, что недвижимость используется как инструмент гибридного влияния.

По данным Yle, россияне постоянно покупают жилье в Финляндии. В стране проживают десятки тысяч людей российского происхождения.

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее говорил, что запрет на покупку земельных участков россиянами продиктован русофобией и «военным психозом». В диппредставительстве отметили, что запрет может коснуться порядка 20 тыс. граждан РФ, проживающих в стране.