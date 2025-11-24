Станцию «Новочеркасская» закрывали на вход из-за внеплановой остановки эскалатора

Днем 24 ноября на вход закрыли станцию метро «Новочеркасская» четвертой «оранжевой» ветки петербургского метро. Как сообщили в пресс-службе подземки, это произошло из-за внеплановой остановки эскалатора.

При этом на выход станция работала в обычном режиме.

Спустя около пяти минут в ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что неполадка была устранена. Станцию «Новочеркасская» снова открыли на вход для пассажиров.

Андрей Цедрик