Станцию «Новочеркасская» закрывали на вход из-за внеплановой остановки эскалатора
Днем 24 ноября на вход закрыли станцию метро «Новочеркасская» четвертой «оранжевой» ветки петербургского метро. Как сообщили в пресс-службе подземки, это произошло из-за внеплановой остановки эскалатора.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
При этом на выход станция работала в обычном режиме.
Спустя около пяти минут в ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что неполадка была устранена. Станцию «Новочеркасская» снова открыли на вход для пассажиров.