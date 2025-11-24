Нижегородцу грозит до четырех лет колонии за кражу плюшевого медведя

Сотрудники полиции задержали жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в похищении плюшевого медведя из цветочного магазина. По данным областного ГЦВД, стоимость игрушечного медведя составила 9 тыс. руб.

С сообщением о преступлении в полицию обратилась администратор магазина. По ее словам, неизвестный схватил в торговом зале и убежал. Позже он продал похищенную игрушку на улице случайному прохожему.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). По этой статье нижегородцу может грозить наказание от обязательных работ на срок до 480 часов до четырех лет лишения свободы.

Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. После задержания подозреваемый признался в содеянном. Ранее он уже был судим.

Андрей Репин