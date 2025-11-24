Собчак принесла извинения Михалкову из-за «голой вечеринки»

Блогер и медиаменеджер Ксения Собчак сообщила, что ее версия о причастности режиссера Никиты Михалкова к кампании против «голой вечеринки» не подтвердилась.

«Рада, что мои источники, говорившие, что именно Михалков "накрутил" президента относительно голой вечеринки, оказались не правы»,— написала Ксения Собчак в Telegram-канале. Она извинилась перед режиссером и его подписчиками за распространение неподтвердившейся «теории».

Наиболее подробно медименеджер изложила свою версию в июле этого года. По словам госпожи Собчак, Никита Михалков показал видео с «голой вечеринки» президенту России Владимиру Путину на празднике ФСБ. Как объяснила Ксения Собчак, режиссер не преследовал целей навредить непосредственно участникам мероприятия. «Мы – это чисто мятая семерка бубей в игре Михалкова против администрации президента (АП)»,— заявила блогер.

Сославшись на источники, госпожа Собчак сказала, что Никита Михалков находится в, «мягко говоря, холодных отношениях» с АП. Медиаменеджер объяснила это тем, что режиссер критиковал в своей программе «Бесогон» жену Сергея Новикова — начальника управления президента по общественным проектам.

В декабре 2023 года блогер Анастасия Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-кодом «almost naked» («почти голые»). На ней, в частности, присутствовали госпожа Собчак, рэпер Vacio и певец Филипп Киркоров. Впоследствии, Роскомнадзор увидел в мероприятии признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), организатор была оштрафована на 100 тыс. руб.

Степан Мельчаков