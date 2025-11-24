Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Ленобласти подозревают в поджоге сотовой вышки по заданию из-за границы

В Ленинградской области задержан подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Мгинском районе. Он действовал по заданию украинских террористических группировок, пишет 78.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанным оказался ранее судимый безработный местный житель 1985 года рождения. Уточняется, что он вел маргинальный образ жизни и употреблял наркотики.

По данным издания, фигурант пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему так и не выплатили. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Артемий Чулков

Новости компаний Все