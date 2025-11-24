Жителя Ленобласти подозревают в поджоге сотовой вышки по заданию из-за границы
В Ленинградской области задержан подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи в Мгинском районе. Он действовал по заданию украинских террористических группировок, пишет 78.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Задержанным оказался ранее судимый безработный местный житель 1985 года рождения. Уточняется, что он вел маргинальный образ жизни и употреблял наркотики.
По данным издания, фигурант пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему так и не выплатили. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).