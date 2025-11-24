Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилого комплекса «Новатор» в Уфе

АО «Банк ДОМ.РФ» одобрил кредит в размере 3,1 млрд рублей для реализации, следующих проекта очередей жилого комплекса «Новатор» в Уфе. Строительство объекта ведет Акционерное общество Группа компаний «Первый трест» – крупнейший девелопер региона. Средства направят на возведение комфортного жилья общей площадью почти 40 тыс. кв. м, в том числе на покупку прав на земельный участок.

Проект станет продолжением уже успешно реализованных очередей жилого комплекса, три из которых введены в эксплуатацию, один находится на стадии строительства при поддержке Банка ДОМ.РФ.

Мы продолжаем последовательно поддерживать проекты, направленные на развитие жилищного строительства в регионах. Для нас важно, чтобы в городах появлялись современные кварталы, обеспеченные необходимой инфраструктурой. Такие проекты повышают качество городской среды и способствуют устойчивому развитию территорий, – Олег Филиппов, управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ

Сегодня Банк ДОМ.РФ участвует в финансировании четырёх проектов ГК «Первый трест» совокупной площадью 168 тыс. кв. м. При поддержке Банка застройщиком уже введено 5 многоквартирных домов, общей площадью 270 тыс. кв. м

Безусловно, мы высоко ценим наше партнерство с Банком ДОМ РФ. Многолетнее сотрудничество позволяет нашей компании реализовывать амбициозные проекты в сфере жилищного строительства в Уфе, создавая более благоприятные и комфортные условия для проживания. Уверен, благодаря дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству наша компания укрепит позиции на рынке и повысит уровень доверия среди партнеров и покупателей, – подчеркнул Ильдар Гарипов, генеральный директор АО ГК «Первый трест».

Жилой комплекс расположен в центральной части города, среди развитой инфраструктуры – рядом торговые центры, школы и детские сады, в 500 метрах находятся остановки общественного транспорта. В состав новой очереди жилого комплекса войдут 512 квартир, коммерческие помещения площадью 1,3 тыс. кв. м и 98 машиномест. Ввод Литера 5.2 ЖК «Новатор» планируется во втором полугодии 2027 года.

Застройщик: ООО СЗ «ИННОВАЦИЯ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

АО ГК «Первый Трест»