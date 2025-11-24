Самарского блогера оштрафовали за пропаганду психотропных веществ

Уроженцу Самары, блогеру Арсену Маркаряну назначен административный штраф за пропаганду психотропных веществ. Решение принял Невский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Установлено, что 2 мая 2025 года Арсен Маркарян опубликовал на своей странице в социальной сети «видео, в котором рассказывал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности». Блогер утверждал, что это вещество является источником постоянной энергии. В качестве примера Арсен Маркарян привел ряд жизненных ситуаций, в которых пригодилось бы употребление препарата.

Видеоролик просмотрели более 113 тыс. пользователей, из них 4060 человек поставили лайк на сообщение. В отношении Арсена Маркаряна был составлен административный протокол по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

В настоящее время блогер арестован по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) за публикацию видео, оскорбляющего память защитников Отечества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Арсена Маркаряна задержали в августе 2025 года.

Силовики сообщили, что в момент задержания он находился в багажнике авто, в котором пытался доехать до Белоруссии. Сам блогер отрицает это и говорит, что ехал на пассажирском сиденье. Арсен Маркарян не признает свою вину.

Ранее блогер публично призывал к насилию над женщинами и атакам граждан РФ беспилотниками. Прокуратура проверила высказывания Арсена Маркаряна на предмет публичных призывов к террору (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), и в январе 2025 года передала материалы следователям. Однако возбуждать уголовное дело по этой статье в отношении блогера не стали.

Георгий Портнов