Годовая инфляция в Башкирии вновь уменьшилась

В октябре годовая инфляция в Башкирии составила 8,07%, опустившись по сравнению с сентябрьским показателем на 0,16%. Минимальный уровень годовой инфляции был зафиксирован в августе, когда он опустился до 8,03%.

По данным Башстата, стоимость услуг за год выросла на 12,06%, продуктов — на 9,73%, непродовольственных товаров — на 3,26%. Национальный банк Башкирии сообщает о подорожании бензина на 12,06%, дизельного топлива — на 10,69%. В регуляторе рост цен на топливо связывают с внеплановым ремонтом мощностей нефтеперерабатывающих заводов страны и региона и, как следствие, сокращением предложения на внутреннем рынке.

С начала года (за 10 месяцев) цены в республике выросли на 5,41%. В среднем по Приволжскому федеральному округу инфляция за январь-октябрь составила 5,49%, Башкирия по росту цен занимает восьмое место.

Идэль Гумеров