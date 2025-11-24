В Саратовской области за утро на двух пожарах погибли три человека

В Саратовской области утром сегодня, 24 ноября, на двух пожарах погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в 06:00 экстренным службам стало известно о пожаре в селе Лопуховка Аткарского района. Там огонь уничтожил частный деревянный дом на 32 кв. м. Погибли 39-летняя женщина и 64-летний мужчина. Специалисты выясняют причину произошедшего.

В 06:06 произошло возгорание в квартире на восьмом этаже жилого девятиэтажного дома на улице Кавказской в Саратове. Огонь распространился на 10 кв. м. Погиб 60-летний мужчина. Согласно предварительным сведениям, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении.

Павел Фролов