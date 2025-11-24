10 тыс. квадратных метров для комфортного бизнеса на главной Артерии города Уфы

Представляем бизнес-центр площадью 9 598 м на главной транспортной артерии города Уфы — место, где рождаются новые идеи, формируются сообщества и создаются ценности.

Мы предлагаем:

Простор и комфорт

10 этажей современного стеклянного фасада, который ярко выделяется на проспекте Октября.

Более 10 000 м возможностей для развития бизнеса.

400 уличных парковочных мест и подземный паркинг с 50 постоянными местами для арендаторов.

Индивидуальный вход с оборудованным пандусом для маломобильных групп.

Передовые технологии и безопасность

Высокая электропотребность — мощность до 650 кВт с резервным питанием.

Современные системы пожаротушения, оповещения и дымоудаления — безопасность 24/7.

Быстрый доступ — 2 лифта Schindler с панорамным видом, грузовой лифт, эвакуационные лестницы.

Удобство и инфраструктура

На главной транспортной артерии — всего 100 м до остановок городского транспорта.

Электро-заправка скоростная — для современных автолюбителей.

В непосредственной близости — фитнес-клуб, детский парк, кафе и современные общественные пространства

Пространство для мероприятий

Современная событийная площадка и уличная галерея для креативных встреч и презентаций. Пространство для отдыха — качели, зоны отдыха, современное общественное пространство.

Создайте не просто офис, а сообщество

“Артерия” центр — не только место работы, но и площадка для профессионального роста, обмена идеями и развития сообществ. Мы предлагаем пространство, которое помогает формировать ценности, расширяет горизонты и соединяет людей.

Команда “Артерии” развивает этот бизнес-центр как точку притяжения для профессионалов, лидеров мнений, предпринимателей и тех, кто стремится к развитию и созиданию. Присоединяйтесь!

Бизнес-центр “Артерия”, пр. Октября, 67/1

88002016702, mail@arteria.center

ООО «Смарт-Перспектива»