В Челябинске осудили водителя автобуса за наезд на пенсионерку возле ЮУрГУ

Центральный районный суд Челябинска приговорил к условному лишению свободы 65-летнего водителя автобуса, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом возле Южно-Уральского государственного университета. Под колеса общественного транспорта попала пенсионерка на регулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 октября 2024 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Лесопарковая. Суд установил, что водитель микроавтобуса №112 «Приборостроителей — ЮУрГУ», двигаясь со скоростью около 15 км/ч, при выполнении маневра разворота на регулируемом перекрестке сбил 88-летнюю пенсионерку. Спустя месяц горожанка скончалась в больнице.

Подсудимый полностью признал вину и выплатил родственникам погибшей 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Суд назначил водителю наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением водительских прав на 2,5 года.