Главу артели на Ямале задержали из-за сбыта немаркированных консервов с рыбой

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) задержали председателя рыболовецкой артели и его сообщников, сообщили в пресс-службе окружного УМВД России. Они подозреваются в хранении и сбыте немаркированной консервированной рыбной продукции.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Полицейские выяснили, что председатель артели и несколько индивидуальных предпринимателей, связанных родственными узами, в Салехарде незаконно хранили и продавали рыбу без маркировки. С 2024 по 2025 год они получили за это более 30 млн руб. Операция по задержанию была проведена при поддержке спецназа Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере). В ходе обысков на производстве и в магазинах оперативники изъяли бухгалтерские документы, упаковочный материал без маркировки и более 5,5 тыс. консервов из рыбы, которая обитает в пределах Ямала. Общий вес изъятого товара составил около полутора тонн.

В отношении председателя избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ирина Пичурина