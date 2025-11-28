Меньше денег, меньше прав

Наблюдается недостаточный отпуск средств на зарплату по московским научным учреждениям Наркомпроса. Вследствие этого создалось положение, могущее привести к снижению зарплаты ряда категорий научных работников.

Секцией научных работников при мосгубпросе возбужден перед ЦБ научных работников вопрос о том, чтобы при разассигновании кредитов между научными учреждениями точно определялись размеры средств на зарплату техническому и научному персоналу, не допуская ухудшения положения научных работников по сравнению с другими категориями работников.

Представителям секции в правлениях вузов предложено принять непосредственное участие в распределении фондов зарплаты внутри своего учреждения и обо всех ненормальностях немедленно сообщать в бюро для принятия соответствующих мер. Решено также просить Наркомпрос и ЦБ ввести в бюджет 1925–1926 годов в сверхсметном порядке соответствующие кредиты на зарплату научных работников. Для защиты выдвинутых требований бюро направляет делегацию к председателю Совнаркома. Одновременно решено обратиться к председателю ВСНХ с ходатайством об увеличении на четверть процента обложения хозорганов на нужды высшего образования для улучшения материального положения научных работников и специалистов.

Секция научных работников при мосгубпросе также обращает внимание на ряд ненормальностей при определении детей научных работников в вузы. Так, получив место на финансовый факультет промышленно-экономического института, секция командировала на факультет сына одного из профессоров. Однако явившийся в институт с командировкой секции не был принят «за недостатком мест». Аналогичный случай отказа в приеме по командировке секции произошел и в Менделеевском институте.

По этому поводу секция научных работников обратилась в Главпрофобр с указанием, что подобное нарушение прав научных работников создает ненормальные условия в работе секций. Права научных работников, желающих дать образование своим детям, должны быть ограждены. Секция просит Главпрофобр срочно принять меры к приему в вузы детей научных работников, получивших соответствующие командировки.

О проблемах научных работников с деньгами писал «Труд» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев